Наразі російські окупанти, які воюють проти України, можуть отримувати виплати майже у 80 банках РФ.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну Міноборони країни-агресора розробило законопроект, який пропонує змінити систему виплат військовим.

Як повідомляє російське РБК, відомство хоче скоротити список банків, в яких військові зможуть отримувати виплати.

Документ схвалено на засіданні комісії уряду щодо законопроектної діяльності. Наразі російські окупанти, які воюють проти України, можуть отримувати виплати майже у 80 банках РФ, серед яких є банки з іноземним капіталом.

Відео дня

Як випливає з пояснювальної записки до законопроекту, така кількість банків "може призвести до отримання третіми особами доступу до персональних даних військових, а також до інформації про місця дислокації установ Міноборони".

Згідно із законопроектом, Міноборони пропонує дозволити проводити виплати військовим тільки польовим установам Центробанку та кредитним організаціям, перелік яких затвердить уряд країни-окупанта.

Обрані банки також повинні мати ліцензію на роботи, пов'язані з державною таємницею. Нова система виплат стосуватиметься грошового забезпечення, заробітної плати та інших виплат військовим, федеральним цивільним держслужбовцям і працівникам армії Росії.

Війна в Україні та крах російської економіки:

Після вторгнення Росії в Україну агентство S&P знизило кредитний рейтинг РФ з ВВ+ до ССС-. 8 березня 2022 року S&P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній.

27 червня 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт по суверенному боргу.

30 червня почалося стрімке падіння акцій "Газпрому". Того ж дня слідом за "Газпромом" почалося падіння акцій найбільших російських компаній. Війна в Україні лише за один квартал відкинула економіку Росії на чотири роки. Вторгнення стало причиною одного з найтриваліших спадів в історії РФ.

Станом на 31 серпня 80% росіян залишилися без заощаджень.

За підсумками вересня доходи Росії від експорту нафти скоротилися до $15,3 млрд, що було найнижчим показником у 2022 році, на тлі падіння експорту нафти та цін на неї.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії вступили в силу. Стеля цін означає, що з 5 Грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія і Австралія будуть надавати послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче.

З 5 лютого 2023 року буде також заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

Станом на 19 грудня 2022 року російські акції показали найбільше у світі річне падіння.

Вас також можуть зацікавити новини: