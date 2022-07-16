Надання кредитів компаніям, що займаються постачанням російської нафти, призводить до затягування війни проти України.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії Україна зажадала від найбільших західних банків припинити співпрацю з Росією в нафтовій сфері.

Про це повідомляє Financial Times.

Листи з вимогою припинити співпрацю з агресором отримали щонайменше чотири банки: JPMorgan, HSBC, Citigroup і Crédit Agricole.

Надання кредитів компаніям, що займаються постачанням російської нафти, призводить до затягування війни проти України, йдеться в них.

"На мій погляд, вони скоюють військові злочини, тому що таким чином допомагають режиму Путіну і підтримують режим", — заявив економічний радник президента України Олег Устенко, від імені якого були відправлені листи.

За його словами, Міністерство юстиції збирається подати проти банків позов до Міжнародного кримінального суду після закінчення війни. Спеціальні служби України вже збирають інформацію про фінансові установи, що підтримують торгівлю російським викопним паливом.

У листах до банків також наголошується, що їм буде заборонено брати участь у післявоєнному відновленні України в разі продовження співпраці з Росією.

Ситуація з російськими енергоресурсами:

31 травня лідери Євросоюзу погодили шостий пакет санкцій проти Росії, в якому передбачено значне обмеження імпорту нафти з РФ.

24 червня з'явилася інформація про те, що через дефіцит газу Німеччина може зупинити його експорт в сусідні країни.

27 червня стало відомо, що лідери країн G7 близькі до встановлення обмеження цін на російську нафту.

Очікується, що в сьомому пакеті санкцій країни-члени Євросоюзу закриють наявні лазівки.

Станом на 11 липня 2022 року Росія, попри введені заходом санкції, продовжувала отримувати великий прибуток від продажу нафти. Ставки мита збільшилися на 23% в період з червня по липень. Таким чином Росія з кожного проданого бареля заробляла на $1,42 більше, ніж місяць тому.

У зв'язку з цим приростом, РФ уникла падіння поставок сирої нафти на 15% за тиждень до 8 липня. Доходи Росії впали всього на $3 мільйони або на 2%.

13 липня 2022 року стало відомо про те, що РФ рекордними темпами збільшує поставки палива на Близький Схід.

Того ж дня, 13 липня 2022 року, стало відомо про те, що Німеччина відмовляється закуповувати у Росії відразу два енергоносії.

Станом на 15 липня 2022 року вперше за 6 років Європа обійшла Азію з купівлі американської нафти.

Війна в Україні та ситуація на АЗС:

Росіяни розбомбили близько 20 нафтобаз на території України.

Крім того, був знищено єдиний великий нафтопереробний завод України в Кременчуці (Полтавська область).

Знищення нафтобаз і припинення поставок з Росії та Білорусі спровокувало гостру нестачу палива в Україні.

В Україні в останній тиждень квітня 2022 року почався дефіцит пального на АЗС. Станом на початок червня ситуація дещо покращилася, обмеження на відпуск палива пом'якшилися до 20-30 літрів в бак.

28 червня в профільному комітеті парламенту спрогнозували, що до кінця липня ліміти на відпуск палива на АЗС будуть підвищені або скасовані.

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