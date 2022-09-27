Російське вторгнення в Україну спровокувало стрибок цін на енергоносії.

Повномасштабне військове вторгнення Росії на територію незалежної України вже до кінця 2023 року обійдеться світовій економіці мінімум в $2,8 трлн.

Про це заявила Організація економічного розвитку і співробітництва, повідомляє The Wall Street Journal.

Як відзначають аналітики, сума може бути збільшена, якщо сувора зима призведе до додаткової витрати енергії в Європі.

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Західні уряди побоюються, що мобілізація у РФ і підготовка країни-агресора до анексії окупованих територій України можуть затягнути конфлікт. Це своєю чергою ще більше посилить невизначеність, яка зараз тисне на світову економіку.

"Ми платимо дуже високу ціну за війну", - зазначив головний економіст ОЕСР Альваро Сантос Перейра.

Як відзначають аналітики, російське вторгнення в Україну спровокувало стрибок цін на енергоносії, що призвело до зниження витрат домашніх господарств і підірвало довіру ділових кіл, особливо в Європі.

Також вторгнення порушило ланцюжки поставок, викликало брак продуктів харчування та інших предметів першої необхідності та потрясло ринки по всьому світу.

Світова економіка:

24 лютого 2022 року Російська Федерація почала повномасштабне вторгнення в Україну.

У квітні Світовий банк скоротив свій прогноз глобального економічного зростання на поточний рік майже на цілий процентний пункт до 3,2% з 4,1% через наслідки вторгнення Росії в Україну.

17 травня найбагатша людина планети Ілон Маск заявив про те, що в економіці США вже почалася рецесія.

26 травня президент Світового банку Девід Малпасс заявив про те, що війна в Україні може спровокувати глобальну рецесію.

2 липня фахівці JPMorgan повідомили, що очікують зростання ВВП на рівні 1% у річному вираженні проти 2,5% у минулому прогнозі.

29 липня Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ВВП Росії скоротиться цього року на 10%.

Війна в Україні та репарації:

9 вересня 2022 року міністр юстиції України Денис Малюська заявив про те, що Україна вимагатиме не менше $300 мільярдів репарацій від Росії.

За його словами, Україна на Генеральній Асамблеї ООН вимагатиме ухвалення резолюції, на якій у майбутньому базуватиметься створення міжнародного механізму відшкодування збитків. Втрати України від російського вторгнення оцінюються набагато більше, але названа Малюською сума відповідає розміру заморожених активів Банку Росії в країнах G7.

Раніше заступник міністра юстиції України Ірина мудра заявила, що в України немає перспектив отримати репарації від Росії у міжнародних судах, так як Росія заявила про вихід з Ради Європи і на рівні свого законодавства встановила, що рішення, прийняті ЄСПЛ після 15 березня 2022 року, в країні не будуть виконуватися.

Вона додала, що конфіскованих на сьогодні російських коштів не вистачить для відновлення України.

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