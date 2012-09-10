Генсек Ради Європи: суду над Тимошенко не мало бути

Київ. 10 вересня. УНІАН. Генеральний Секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд вважає, що суду над екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко не мало б бути.

Таку думку він висловив в інтерв’ю «Тиждень.ua» напередодні візиту в Україну.

Він висловив переконання, що Ю.Тимошенко було засуджено за кримінальною справою, відкритою внаслідок політичного рішення.

«На мою думку, цього судового процесу взагалі не мало б бути. Йдеться про суто політичну відповідальність за підписання газової угоди з Росією. Я чудово розумію, що існують різні позиції стосовно наслідків цієї угоди. Але ті, хто вважає договір неприйнятним, мусив ставити питання на обговорення в парламенті, а не подавати на колишнього прем’єра до суду», - наголосив він.

Т.Ягланд зауважив, що треба згадати про умови, за яких Ю.Тимошенко мусила підписати міжнародний документ.

За його словами, на неї здійснювався колосальний тиск. «Росіяни погрожували припинити постачання газу на Захід... Нині втрачена чудова нагода під час виборів дати українському народу можливість визначити своє ставлення до пані Тимошенко. На жаль, Центральна виборча комісія України вирішила інакше. Дві статті, про які ми згадуємо, дозволили владі вдатися до дій, яких не мусило бути в принципі», - наголосив він.

Генсек РЄ зауважив, що Рада Європи наполягатиме на переформулювані 364 та 365 статей Кримінального кодексу, на підставі яких було засуджено Ю.Тимошенко.

Говорячи про те, що Європа може не визнати парламентські вибори в Україні через те, що Ю.Тимошенко та екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко позбавлені можливості брати участь у виборах, він зауважив, що йдеться про дуже прикрі наслідки останніх подій в Україні.

«Тож цілком можливо, що із суто технічної точки зору вибори будуть вільними та справедливими, але водночас вони не повністю відповідатимуть політичному стандарту, бо лідери опозиції опинилися поза процесом. Це - наслідок того, що справу Тимошенко вирішували не в парламенті, а в суді. Отже, народ позбавлено права визначитися у ставленні до цієї політичного лідера», - заявив Т.Ягланд.

Він зізнався, що не подавав запит на побачення з Ю.Тимошенко та Ю.Луценком під час свого перебування в Україні. «Ні, я не робив запитів, бо інші підструктури Ради Європи здійснили візити до пенітенціарних закладів. Зокрема, Комітет з упередження тортур бачив обидвох ув’язнених та склав про це відповідний звіт. Також Європейський суд з прав людини виніс рішення, згідно з якими пані Тимошенко має бути надане право на лікування, а досудове позбавлення волі Луценка визнане незаконним», - сказав Т.Ягланд.