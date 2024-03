Згідно з вимогами, хорор буде доступний майже для кожного.

Нова частина культової серії хорорів з елементами виживання Alone in the Dark виходить вже 20 березня. У зв'язку з цим THQ Nordic нарешті розкрила системні вимоги для ПК.

Судячи з інформації, яка опублікована у Steam, опробувати новинку зможуть майже всі, оскільки її вимоги виглядають досить розумними.

Щоб пограти на мінімальних вимогах треба мати:

Відео дня

Процесор — Ryzen 3 3100/Core i3-8300;

Відеокарта — GeForce GTX 1050 Ti / Radeon RX 570;

Оперативна пам'ять — 8 ГБ.

Рекомендовані системні вимоги:

Процесор — Ryzen 7 3700X / Core i5-12400;

Відеокарта — GeForce RTX 2060 / Radeon RX 5700 XT;

Оперативна пам'ять — 16 ГБ ОЗУ.

Наразі відомо, що гра працює на двигуні Unreal Engine 4 і вона не матиме Denuvo або DRM-захисту. Також автори вирішили не додавати мультиплеєрний режим гри. Усі можливості хорора працюють в автономному режимі, а розробники забезпечили підтримку графічних рішень DLSS та FSR на ПК.

На консолях PS5 і XSX у гра матиме два графічні режими: продуктивність (прагне до 60 fps) та якість (зменшення fps до 30, але підвищення роздільної здатності).

Ембарго на рецензії знімуть у день релізу.

Alone in the Dark - що відомо

Раніше УНІАН писав, що Alone in the Dark здивує гравців, але не так, як хотілося б. Проходження довгоочікуваного тайтлу займе лише 8 годин. Однак секрет у тому, що з першого разу всю історію дізнатись не вийде.

Розробники Pieces Interactive заявили, що Alone in the Dark доведеться проходити двічі – один раз за Едварда, а другий – за Емілі.

Вас також можуть зацікавити новини: