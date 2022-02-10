Хороша гра, якій не вистачає контенту.

Нещодавно в руки УНІАН потрапила Windjammers 2 — спортивна аркада від студії Dotemu. Перша частина серії вийшла в далекому 1994 році і з тих пір отримала декілька перевидань. Однак гра так і залишилася нішевою, тому перед розробниками сиквела стояло складне завдання. Dotemu повинна була не тільки добре оновити класику, але і зробити її привабливою для сучасної аудиторії. Чи вдалося студії досягти поставленої мети, ми розповімо в цьому матеріалі.

Детально про геймплейну концепцію

Windjammers 2 — це гра про кидання диска, на яку нашаровується безліч нюансів. Матчі проходять у форматі 1 на 1 з поділом арени на дві рівні частини. Кожен учасник повинен контролювати свою територію і уважно дивитися за діями суперника. Успішні кидки фризбі приносять очки, які нараховуються в залежності від попадання в певну частину арени. Задня стінка зазвичай приносить три або п'ять балів, а якщо снаряд впаде на підлогу з ворожого боку, то гравець підвищить свій рахунок на два пункти.

Іноді на картах, яких реалізовано десять штук, діють унікальні умови. Наприклад, на арені "Казино" випадковим чином видаються диски з різною кількістю очок за гол. А ще буває, що сектори на землі приносять не два бали, а чотири. Ну і якщо вже заговорили про карти, то варто відзначити їх дизайн. Він в цілому стандартний, хоча на окремих аренах зустрічаються додаткові перешкоди по центру, які можна використовувати під час кидків.

Перед кожним матчем гравці вибирають персонажа. Шість спортсменів перекочували з першої Windjammers, а ще чотирьох створили спеціально для сиквела. У кожного героя є показники швидкості і сили, від яких залежать потужність кидків і пересування по арені. Щоправда, ці характеристики не особливо впливають на геймплей. Користувачам варто просто подивитися, хто саме для них буде найбільш комфортним персонажем.

А ось ультимативні здібності створюють невеликий дисбаланс. У більшості спортсменів вони різні, проте деякі навички цього типу сильніші за інші. Наприклад, один з бійців клонує снаряд і запускає його разом з копіями на великій швидкості. Кидки із застосуванням такої "ульти" майже нереально зловити. На тлі цієї здатності інші спеціальні навички відчуваються слабшими.

"Ульта" в цілому накопичується швидко, але застосовувати її постійно не вийде. Куди частіше користувачі будуть здійснювати стандартні кидки — прискорені, кручені або "парашутиком". Як і в аерохокеї, диск найкраще запускати об стіни, щоб він багато разів відбивався і дезорієнтував противника. Мій близький друг, з яким ми розважалися в Windjammers 2, неодноразово виконував такі кидки. А я лише безсило бігав в різні боки і не міг зрозуміти, куди приземлиться снаряд.

Важливо відзначити, що персонаж ловить диск автоматично, якщо стоїть обличчям до нього. При попаданні убік або в задню частину тіла фризбі на мить приголомшить спортсмена і підлетить вгору. Користувачеві знадобиться почекати, коли герой прийде до тями, а потім зловити снаряд. Куди саме він впаде, вказує перехрестя на арені.

Гравці також можуть здійснювати ривки, щоб ловити диски. Якщо зробити це вчасно, то з'явиться можливість активувати спеціальний хід і виконати позачергову "ульту". А остання особливість Windjammers 2 — накопичення швидкості снаряда. Якщо два суперники будуть здійснювати швидкі кидки, то диск почне буквально носитися по арені. Шанси помилитися при цьому значно зростають.

Висновки з гірким присмаком

В цілому Windjammers 2 приносить задоволення. Перші три години ми з другом реально насолоджувалися змаганнями, влаштовували турніри і сміялися зі своїх невдач. Емоцій більш ніж вистачало, тому я рекомендую випробувати Windjammers 2 любителям спортивних аркад і товариських змагань. Хотілося б, звичайно, завершити на цій ноті, але потрібно відзначити і мінуси гри.

Контенту в проекті відверто мало. Через п'ять годин персонажі і арени приїдаються, а ігровий процес починає захоплювати все менше і менше. Режимів теж дуже бракує — є тільки швидкі і рейтингові матчі в мультіплеєрі, локальний кооператив і "Аркада". Остання виступає аналогом кампанії, але на сюжет не варто розраховувати. Користувачі просто візьмуть участь в низці змагань, де за перемоги їх будуть винагороджувати короткими роликами. Тому в цілому Windjammers 2 гідна уваги, але мені складно уявити людину, яка захоче провести в ній більше десяти годин.

Назар Степорук

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