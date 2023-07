Раніше в цьому році в Steam та Epic Game Store вийшов рімейк оригіналу з підзаголовком Part I.

Густаво Сантаолалья, композитор дилогії The Last Of Us, випадково бовкнув зайвого в інтерв'ю іспанському ресурсу, Blender, а саме – про певну "нову версію" сиквелу. Багато хто, можливо, не знає, що у другій частині TLOU є камео самого композитора, де його герой грає музику на вулицях Джексона.

Взаємодіяти з ним не можна, але цю "помилку", за словами Густаво, якраз виправлять у майбутній версії сиквелу. У персонажа можна буде попросити зіграти якусь пісню.

Оскільки The Last Of Us: Part 2 все ще виглядає візуально вражаюче, навряд чи в планах Naughty Dog значиться повноцінний рімейк, та й некстгенне оновлення в підвищеній роздільній здатності і з 60 fps для PS5 було доступно незабаром після релізу консолі. Тому, з великою долею ймовірності, мова йде про порт сиквелу на ПК.

Нагадаємо, що на додаток до цього раніше з'явилися чутки про активну розробку The Last Of Us Part 3. Пізніше цього року розпочнеться запис звуку та захоплення рухів для гри. Також, за чутками, Еллі знову буде відведена значна роль в новій частині.

Рімейк The Last Of Us на ПК – основні подробиці

В кінці березня цього року відбувся вихід ремейка The Last Of Us на ПК. Основний геймплей і сюжет залишилися без змін, проте розробники істотно поліпшили графіку, а також переробили управління і ШІ супротивників.

Однак ПК-версія рімейка The Last Of Us отримала найнижчі оцінки в історії Naughty Dog – 59 зі 100 балів можливих. Головною причиною невдоволення користувачів і критиків стала жахлива технічна реалізація.

Робота над поліпшенням порту триває. У червні був випущений великий патч, в якому підвищили продуктивність і поліпшили оптимізацію порту. Розробники також внесли ряд поліпшень, пов'язаних з роботою The Last Of Us Part I на Steam Deck.

