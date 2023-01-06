Користувачі з України розкритикували студію Supergiant Games.

Hades II опинилася в центрі скандалу. Студія Supergiant Games оголосила, що в її очікуваній грі з'явиться російська мова. Це обурило українських користувачів, яким не сподобалася наявність локалізації держави-агресора. При цьому переводити проект на солов'їну розробники спочатку не збиралися. Однак тепер вони змінили своє рішення.

Скандал розвивався протягом доби. Спочатку розробники опублікували на офіційному акаунті в Twitter пост про пошук перекладачів. Supergiant Games були потрібні знавці французької, італійської, німецької, іспанської, польської, корейської, спрощеної китайської, бразильської португальської та російської мов.

Наявність останньої обурила українців. Вони почали залишати гнівні коментарі під публікацією в Twitter. Багато користувачів запитували, як в поточній ситуації можна додавати мову країни-терориста, при цьому ігноруючи українську.

Відео дня

Приблизно через десять годин Supergiant Games опублікувала другий пост про пошук перекладачів. Студія оголосила, що Hades II також перекладуть на китайську традиційну, турецьку, грецьку та українську мови. При цьому російську з гри прибирати не збираються. Він, як і раніше, значиться у переліку локалізацій.

Hades II — основні подробиці

Головною героїнею гри стане Меліноя, сестра протагоніста першої частини Загрея. Вона полюватиме на титана Кроноса, лорда часу. А допомагати дочці Аїда будуть олімпійські боги.

Проект багато в чому натхненний тематикою чаклунства, підземного царства і всього таємничого. Однією з центральних фігур в сіквелі стане Геката, богиня чар і привидів.

У грі буде великий світ, багато умінь і екіпіровки, нові випробування та інше. За концепцією Hades II успадковує оригінал.

Гра спочатку вийде в ранньому доступі Steam і Epic Games Store в 2023 році, точна дата поки не повідомляється.

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