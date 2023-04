Якщо додати копію Breathedge в бібліотеку, то російська студія буде мати з неї дохід.

В Epic Games Store стартувала нова роздача ігор. Користувачі до 4 травня, 18:00 за Києвом, можуть отримати Poker Club і Breathedge. Ось тільки останню створили російські розробники, і отримувати її безумовно не варто. Після завершення цієї акції в сервісі стануть безкоштовними спортивний екшен Against All Odds, гоночна аркада Horizon Chase Turbo і пригодницький платформер Kao the Kangaroo.

Коли в кінці грудня в Epic Games Store проходила роздача Encased, ми пояснювали, чому не можна в ній брати участь. Всі ці тези справедливі і для Breathedge. Цей симулятор виживання на космічному судні вийшов в ранньому доступі Steam у вересні 2018 року. Тоді грою займалася російська студія Redruins Softworks виключно власними силами.

З релізом повноцінної версії в лютому 2021-го команді допомогло видавництво HypeTrain Digital. Напевно, саме з ним Epic Games домовлялася про роздачу гри, але тут є заковика.

Відео дня

Компанія оплачує всі копії, які користувачі отримують в EGS, зі своєї кишені. У Redruins точно є договір про поділ доходу з HypeTrain, адже російська студія довго розробляла Breathedge на власні кошти. А раз так, то їй дістанеться частина грошей, отриманих з роздачі симулятора виживання. Ці кошти підуть на оплату податків і фінансування війни в Україні. Ось чому користувачам не можна отримувати проєкт навіть безкоштовно.

Що відомо про Poker Club

Друга гра з роздачі в EGS — це покерний симулятор. Він включає десять турнірних режимів техаського холдему. Головна мета в Poker Club — пройти шлях від любителя до професіонала і перемогти у всіх змаганнях.

Гра може похвалитися різноманітністю арен, можливістю налаштувати свого персонажа і мультиплеєром. В останньому можна створювати матчі зі своїми правилами.

