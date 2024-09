Геймери лютують – анонс революційної PlayStation 5 Pro 'потонув' у дизлайках

Статус найпотужнішої консолі в історії не виправдовує цінник у 800 євро. І це ціна за версію без оптичного приводу і підставки.

Користувачі мережі сприйняли вчорашній анонс PlayStation 5 Pro вкрай негативно. Ролик у YouTube з презентацією нової "найпотужнішої консолі в історії" зібрав понад 165 тисяч дизлайків при 52 тисячах лайків.

Нагадаємо, що поліпшена консоль отримала великий цінник у 700 доларів у США і 800 євро в Європі та мізерну комплектацію – дисковод і вертикальну підставку доведеться докуповувати окремо. Таким чином, цінник уже наближається до €1000. До таких цін консольні геймери не звикли.

Також користувачі "пройшлися" по геймплейній демонстрації можливостей PS5 Pro на прикладі ігор, що виходили ще на минулому поколінні PS4. Особливої різниці в графіці між звичайною PlayStation 5 і її "про-версією", яка б виправдала цінник у 800 євро, теж не помітили.

Відео дня

Що пишуть користувачі про анонс PS5 Pro:

800 євро за цифрову консоль без підставки? Здається, Apple вкусила Sony.

[Play has no limits] Гра без кордонів. Вона є, і вона називається "700 доларів".

При такому розкладі PS6 буде продаватися без геймпада, а PS7 вийде по частинах, щоб користувачі самі збирали її.

За 700 доларів можна зібрати непоганий ігровий ПК.

Хто-небудь, будь ласка, скажіть Microsoft, щоб вони знову стали хоч трохи серйозними, ці хлопці [Sony] просто роблять все, що хочуть, не маючи ніякої конкуренції.

Детальніше про PS5 Pro ми розповіли в окремому матеріалі. Консоль отримала розігнаний процесор, крутішу графіку з поліпшеним рейтресингом і швидшу пам'ять, внаслідок чого потужність зросла на 45%.

Sony підтвердила, що "від 40 до 50 ігор" будуть оптимізовані для нової консолі на момент запуску 7 листопада. Ремастер The Last of Us Part II, Spider-Man 2 та інші тайтли матимуть позначку PS5 Pro Enhanced, яка акцентує на таких поліпшеннях, як підвищена роздільна здатність і частота кадрів.

Що стосується нового покоління, то реліз PlayStation 6 очікується не раніше 2027 року. Водночас, якщо вірити чуткам, Microsoft випустить нове покоління Xbox на рік-два раніше за Sony, щоб повторити успіх Xbox 360, тобто вже у 2026 році.

Вас також можуть зацікавити новини: