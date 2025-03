The Last of Us 2 скоро вийде на ПК – стали відомі системні вимоги гри

Для гри на мінімальних налаштуваннях графіки вистачить GTX 1650, але доведеться задовольнятися 720p/30 fps.

The Last of Us Part II, одна з найбільш знакових ігор останнього десятиліття, вже наступного місяця завітає на ПК. Щоб підготувати геймерів до релізу, компанія Sony перерахувала чотири конфігурації комп'ютерів, на яких вийде зіграти в гру за різних налаштувань графіки.

Почати грати в The Last of Us 2 вийде вже з відеокартою GeForce GTX 1650, але доведеться задовольнятися мінімальними налаштуваннями графіки в 720p/30 fps. Ну а щоб насолодитися всією красою постапокаліптичної пригоди, знадобиться RTX 4080 і 32 ГБ ОЗП.

Зверніть увагу: гра вимагає обов'язкової наявності твердотільного накопичувача (SSD) для встановлення. Буде потрібен досить ємний пристрій - 150 ГБ, хоча на PS5 їй потрібно близько 75 ГБ.

Мінімальні – 720p і 30 fps

ОС: 64-бітна Windows 10 або 11.

Процесор: Intel Core i3-8100 або AMD Ryzen 3 1300X.

Оперативна пам'ять: 16 ГБ

Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1650 або AMD Radeon RX 5500 XT.

Середні –1080p і 60 fps

ОС: 64-бітна Windows 10 або 11.

Процесор: Intel Core i5-8600 або AMD Ryzen 5 3600.

Оперативна пам'ять: 16 ГБ

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 або AMD Radeon RX 5700.

Високі – 1440p і 60 fps

ОС: 64-бітна Windows 10 або 11.

Процесор: Intel Core i7-9700K або AMD Ryzen 7 3700X.

Оперативна пам'ять: 16 ГБ

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 або AMD Radeon RX 6800.

Максимальні – 4К і 60 fps

ОС: 64-бітна Windows 10 або 11.

Процесор: Intel Core i7-11700 або AMD Ryzen 7 5700X.

Оперативна пам'ять: 32 ГБ

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080 або AMD Radeon RX 7900 XT.

The Last of Us Part II Remastered – системні вимоги

Нагадаємо, ПК-версія отримає всі поліпшення і доповнення, які є у версії для PS5, включно з "роглайк"-модом No Return, можливістю вільної гри на гітарі та коментарями розробників.

ПК-версія The Last of Us Part II Remastered вийде вже 3 квітня, у Steam і Epic Games Store відкриті попередні замовлення. Вартість гри – 1499 гривень.

Другий сезон серіалу за The Last of Us стартує 13 квітня. Раніше актриса Еллі в серіалі Белла Рамзі поділилася своєю думкою про фінал першого сезону шоу. За її словами, вона б вчинила так само, як Джоел.

Нагадаємо, наприкінці січня Marvel's Spider-Man 2 вийшла на ПК. Критики сходяться на думці, що в Insomniac Games і Sony вийшла не тільки одна з найкращих ігор за останні роки, а й одна з найкращих ігор про супергероїв у принципі.

