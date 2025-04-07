Головний герой нарешті навчиться нормально стрибати.

FromSoftware нарешті вирішила взятися за те, що тривалий час було її слабким місцем - управління і переміщення персонажа. У своїй новій грі The Duskbloods студія робить акцент не тільки на похмурій атмосфері та незвичайному лорі, а й на адекватній, живій динаміці пересування.

Головні герої - члени якогось ордена Bloodsworn. Їхнє походження оповите містикою, але суть у тому, що вони здобули надлюдські здібності завдяки особливій крові. Тож тепер ні тобі болота, де персонаж застряє за кожного кроку, ні похмурих стрибків через прірву, тепер у гравців буде доступ до прискореного бігу, подвійних стрибків та інших видів акробатики, щоб не почуватися паралітиком в екшені.

Герої - не безликі болванчики, як у більшості соулс-ігор. Тут кожен персонаж - індивідуальність, зі своєю історією, стилем бою і зброєю. Можливості кастомізації теж на місці, але в межах авторського дизайну.

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Цікаво й те, що розробники вирішили урізноманітнити боївку далекобійною зброєю. З огляду на сетинґ, можна очікувати не просто луків і арбалетів, а й щось більш вогнепальне. Усе це створює відчуття, що FromSoftware пробує вийти за рамки звичної формули, не відмовляючись при цьому від своєї фірмової гнітючої естетики.

Реліз The Duskbloods заплановано на 2026 рік. Гра буде ексклюзивом Nintendo Switch 2.

Раніше геймдиректор The Duskbloods Хідетака Міядзакі пообіцяв, що він не кине робити поодинокі ігри, незважаючи на свій нинішній інтерес до мультиплеєра.

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