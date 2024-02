Першій частині Uncharted цього року виповнюється 17 років.

Uncharted, пригодницький бойовик про втрачені скарби в дусі Індіана Джонс у форматі відеоігор, залишається одним з найголовніших і найуспішніших IP від PlayStation, проте франшиза вже давно знаходиться в сплячому стані. У мережі з'явилася інформація, що перша Uncharted може отримати ремейк.

Відразу кілька авторитетних джерел незалежно один від одного повідомляють, що проєкт вже нібито знаходиться в розробці, але яка студія його робить, невідомо. Випустити гру збираються на PS5.

Випуск свіжої версії Uncharted не став би дивним, враховуючи, що в останній час Sony любить випускати всілякі перевидання, ремастери та ремейки. У каталозі компанії вже є оновлені The Last Of Us і Demon's Souls для PS5, та й більш свіжі ігри теж періодично перевидаються.

Зауважимо, що перша частина Uncharted, яка отримала підзаголовок Drake's Fortune, вже перевипускалася на PlayStation 4 у складі збірки Uncharted: The Nathan Drake Collection, проте тоді ігри лише трохи осучаснили. Цього разу мова йде, судячи з усього, про повноцінний ремейк, який отримає сучасну графіку і перероблений геймплей.

На сьогодні останнім ігровим проєктом у франшизі є Uncharted: The Lost Legacy, що вийшла на PS4 ще в 2017 році. А в 2022 році серія Uncharted вперше дебютувала на ПК у складі збірки Legacy of Thieves Collection.

Нова частина Uncharted: що відомо

Довгий час вважалося, що нова частина серії розробляється силами окремої команди в San Diego Studio. Раніше згадана студія випускала спортивні симулятори з серії MLB the Show. Підтвердження цих припущень не надходили.

Декілька років тому про нову Uncharted писав інсайдер і репортер Bloomberg Джейсон Шрайер. За його даними, над продовженням серії працювала одна з команд Bend Studio під наглядом Naughty Dog. Однак розробники Days Gone попросили Sony дозволити їм створити власний проєкт і отримали схвалення.

Як зараз йдуть справи з новою Uncharted, невідомо. Але Naughty Dog вже заявляла, що працює відразу над декількома іграми. Можливо, продовження пригодницької серії є серед них.

Вас також можуть зацікавити новини: