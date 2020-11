Вчені проаналізували понад 3 тисяч гравців в Animal Crossing та Plants vs Zombies.

Британські вчені з Оксфордського університету провели дослідження, в ході якого з'ясували, що відеоігри можуть надавати позитивний вплив на психічне здоров'я людини.

Співробітники університету проаналізували поведінку 3274 гравців в Animal Crossing: New Horizons та Plants vs Zombies: Battle for Neighborville, передає видання The Guardian.

Із загальної суми учасників 518 осіб грали в Plants vs Zombies: Battle for Neighborville, а 2756 осіб — в Animal Crossing: New Horizons. Експеримент примітний тим, що вчені вперше використовували не лише дані опитування користувачів про час, який вони провели в іграх, але також аналогічну інформацію від видавництва EA та американського підрозділу Nintendo.

В результаті вчені прийшли до висновку, що змагання і спілкування з іншими користувачами в обраних проектах може позитивно впливати на самопочуття гравців.

"Дослідження показало, що ви стаєте набагато щасливішою людиною, якщо граєте в Animal Crossing чотири години на день", — заявив Ендрю Пшибильскі, провідний дослідник проекту.

Однак дослідники підкреслили, що більш важливим для психологічного стану виявився саме особистий досвід геймерів, а не кількість часу, проведеного в грі.

Водночас провідний дослідник проекту заявив, що команда має намір проводити подальші дослідження з метою знайти аспекти відеоігор, які чинять і негативний вплив на психічний стан гравців.

Що таке Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons — симулятор життя, розроблений компанією Nintendo для консолі Switch. Ігровий процес протікає на безлюдному острові. Гравець бере на себе роль людини, що прибуває на безлюдний острів після придбання пакету послуг у Тома Нука. На острові гравець облаштовує своє житло, збирає ресурси, ловить рибу і комах. Згодом можна почати займатися благоустроєм острова, перетворюючи його на невелике місто з антропоморфними тваринами.

Що таке Plants vs Zombies: Battle for Neighborville

Plants vs Zombies: Battle for Neighborville – це багатокористувацький шутер від третьої особи, створений компанією EA. У грі користувачі б'ються на стороні зомбі або рослин.

