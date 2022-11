Багатьом журналістам не сподобалася одна з номінацій екшен-RPG FromSoftware на TGA 2022.

На початку цього тижня організатори The Game Awards 2022 оголосили список номінантів. Elden Ring опинилася на другому місці за кількістю категорій, в яких гра представлена. Одна з них — кращий наратив, де конкурентами екшен-RPG FromSoftware стали A Plague Tale: Requiem, God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West і Immortality. Висунення проекту на цей приз не сподобалося багатьом представникам преси, проте за Elden Ring заступився креативний директор Santa Monica Studio Корі Барлог.

Претензії надійшли від окремих західних репортерів. Редактор GameSpot Гейб Гарвін написав: "Як Elden Ring отримала номінацію за найкращу оповідь? Ніхто не знає, що відбувається?". Його підтримав провідний автор в ігровій секції Digital Trends: "Elden Ring [в категорії] найкраща оповідь — це справжній фарс".

Не залишився осторонь і Ціан Махер, який пише для The Verge, The Guardian, The Washington Post, GQ та інших порталів. Він заявив: "Elden Ring, як найкраща оповідь? Я люблю FromSoftware, але навіть я розумію, що це дивно".

За Elden Ring заступився Корі Барлог, який керував розробкою God of War 2018 року і продюсував God of War: Ragnarök. Як заявив керівник, сюжет в іграх включає багато елементів. Способи і частота подачі історії відрізняються в залежності від проекту. І нерідко розробники вибирають нетрадиційні варіанти знайомства аудиторії з оповіддю.

Барлог вважає, що люди звикли до наративу, як у кіно, серіалах та книгах. Однак ігри розсовують ці рамки, тому не варто критикувати проект, якщо він нестандартно походить до подачі сюжету.

Elden Ring — основні подробиці

Це рольовий екшен від японської студії FromSoftware, творців Dark Souls, Bloodborne і Sekiro: Shadows Die Twice.

Події гри розгортаються в світі під назвою Междуземье. Головний герой, Потьмянілий, повинен зібрати осколки Кільця Елдена, щоб стати єдиним правителем. Для цього необхідно перемогти шістьох напівбогів.

Геймплей проекту включає складні битви, прокачування і створення власної збірки персонажа, пошук секретів, крафт і поїздки на коні.

Elden Ring вийшла 25 лютого 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. на Metacritic вона отримала в середньому 95 балів від критиків і увійшла в сто найбільш високооцінених ігор всіх часів.

