Це не завадить цим країнам продовжити національні кампанії з вакцинації згідно з попередніми планами, вважають в ЮНІСЕФ.

У Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ) вважають, що заможні країни можуть надати понад 150 мільйонів доз вакцини від коронавірусу біднішим державам без шкоди для власних програм із вакцинації населення.

Про це в ЮНІСЕФ заявили у понеділок, 17 травня, передає DW.

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Згідно з дослідженням британської компанії Airfinity, країни Великої сімки (G7) і ЄС можуть допомогти пожвавити вакцинацію від коронавірусу в світі, надавши COVAX (глобальна ініціатива, спрямована на рівний доступ до вакцин проти COVID-19) по 20% своїх запасів на червень, липень та серпень.

При цьому, за словами директора ЮНІСЕФ Генрієтти Фор, це не завадить цим країнам продовжити національні кампанії з вакцинації згідно з попередніми планами.

"Ми занепокоєні, що смертельний спалах в Індії може бути передвісником того, що трапиться, якщо ці попередження залишаться без уваги. Кількість випадків вибухово зростає, а системи охорони здоров'я перевантажені у країнах на кшталт Непалу, Шрі-Ланки та Мальдів, а також в іншій частині світу, зокрема в Аргентині та Бразилії", - заявили в ЮНІСЕФ.

За оцінками фонду, зараз у COVAX бракує близько 190 мільйонів доз вакцин. Це пов'язано, зокрема, зі спалахом коронавірусу в Індії, яка мала виробити та експортувати більшу частину вакцин в рамках COVAX.

Зазначається, що через складну епідеміологічну ситуацію уряд Індії вирішив використати ці препарати для вакцинації власного населення.

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Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові, вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech та вакциною Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech, яка отримана в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Крім того, у межах COVAX 23 квітня в Україну прибуло понад 367 тис. 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї.

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Автор: Олександр Топчій