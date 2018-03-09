Затримання Рубана: у мережі з`явилось оперативне відео з перевезенням зброї

На представлених кадрах можна бачити, як зброю вантажать до авто.

Служба Безпеки України оприлюднила запис оперативної зйомки зі спробою Володимира Рубана переправити через лінію розмежування на Донбасі партію зброї.

Читайте такожРубан організовував вивезення зброї з "ДНР" ще у листопаді 2017 року – СБУНа представлених кадрах можна бачити, як зброю вантажать в авто. Крім того, у кадрі з’являються об’єкти, які дозволяють зрозуміти, якими саме територіями слідував транспорт (зокрема – стела з написом "Горлівка").

До запису також включено кадри затримання Рубана співробітниками СБУ.

Як повідомляв УНІАН, 8 березня на КПВВ на лінії розмежування правоохоронці затримали керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Рубана з арсеналом зброї, схованої у меблях.

Рубана підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.14 (готування до злочину), ч.3 ст.258 (терористичний акт) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Рубан відкинув усі пред'явлені йому обвинувачення та заявив, що не знав про наявність в автомобілі зброї.

Суд обрав Рубану запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном 60 діб. Сьогодні голова СБУ Грицак заявив, що Службі безпеки вдалося запобігти масштабним терактам, які мали бути вчинені найближчим часом у Києві та інших містах. За словами Грицака, Рубан разом із ватажками «ДНР» готував теракти у центрі Києва, зловмисники планували обстріляти з мінометів будинки.