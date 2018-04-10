У Києві горів склад, пожежники винесли з вогню декілька газових балонів (фото, відео)

12:40, 10 квітня 2018
Інциденти
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Київські пожежники запобігли вибуху на палаючому складі / ГУ ДСНС Украины в городе Киеве

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Як повідомляється на сайті ГУ ДСНС України у місті Києві повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам о 04:20 ранку 10 квітня. На місце виїхали пожежники одного з найближчих підрозділів ДСНС.

Пожежа охопила площу у 500 квадратних метрів, до її гасіння було залучено 16 одиниць техніки та 70 вогнеборців. Вже за дві години пожежу вдалося ліквідували.

«З одного із приміщень вогнеборці винесли один газовий та 2 кисневих балона, тим самим не допустивши вибухів», - зазначається у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у столичному зоопарку сталася пожежа. Як стало відомо, загорілася покрівля одноповерхового будинку. Площа пожежі становила 60 квадратних метрів. 

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Теги: #Київ#пожежа