Біля мосту Патона в Києві рятувальники дістали з Дніпра тіло жінки (фото, відео)

Тіло передали правоохоронним органам, які будуть займатися вивченням обставин смерті.

Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій дістали тіло жінки, яке перебувало у річці Дніпро біля мосту Патона у Києві.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві.

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"11 квітня о 13:06 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що біля мосту Патона в акваторії річки Дніпро знаходиться тіло потопельника", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тіло жінки знаходилося на відстані 4 м від берега на поверхні води. Бійці за допомогою рятувальної мотузки дістали тіло та передали правоохоронним органам. Вони вивчатимуть обставини смерті.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого у Києві, на вулиці Набережно-Хрещатицькій, рятувальники витягли з Дніпра тіло невідомої жінки.