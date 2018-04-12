В Одесі поліцейські врятували жінку, яку прикували ланцюгом за шию до стіни (фото)

Поліцейські через вікно проникли в приміщення і звільнили заручницю. 27-річну потерпілу передали медикам.

Одеські патрульні врятували жінку, яку прикували за шию ланцюгом до стіни.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції.

Так, поліцейські отримали інформацію, що в Малиновському районі міста в приватному будинку кричить людина. На місці виклику правоохоронці помітили жінку, яка знаходилася в будинку і просила про допомогу. Вона була прикута ланцюгом за шию до стіни.

Поліцейські через вікно проникли в приміщення і звільнили заручницю. 27-річну потерпілу передали медикам.

На місце події викликали слідчих для з'ясування всіх обставин. Зараз слідчі приймають першочергові заходи щодо встановлення та затримання особи, причетної до скоєння даного злочину.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одесі бійка між студентами закінчилася смертельним ножовим пораненням.