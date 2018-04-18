На Тернопільщині хлопець опинився у комі після конфлікту з власником агресивного собаки

На перехожих накинувся собака, і коли один з них почав захищатися, його вдарив ще й власник тварини.

На Тернопільщині молодий чоловік перебуває у комі після того, якйого вдарив власник собаки, якому він зробив зауваження.

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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, більше доби знаходиться в комі та не приходить до тями двадцятисемирічний житель Тернополя. Тяжкі тілесні ушкодження чоловік отримав, повертаючись зі своїм товаришем додому.

16 квітня близько 22:00, за словами очевидця, вони поверталися з Березовиці до Тернополя. Їм назустріч йшли з собакою особи ромської національності - два чоловіки й жінка. В якийсь момент тварина накинулася на перехожого. Останній, відбиваючись, вдарив її ногою. За чотирилапого вступився один з тріо та вдарив жителя селища в обличчя. Чоловік впав на проїжджу частину, травмувавши голову об асфальт, і уже не вставав.

За товариша вирішив заступитися знайомий, але не встиг, оскільки в цей момент з кущів вийшло ще троє невідомих і в руках одного був предмет, схожий на ніж. Аби не постраждати, житель обласного центру втік.

Потерпілого на тротуарі помітив перехожий. Він і викликав швидку та поліцію. Чоловіка з закритою черепно-мозковою травмою, рваною раною голови та в церебральній комі доправили до лікарні. Його стан медики характеризують як важкий.

Проведеними слідчо-оперативними заходами працівники карного розшуку вийшли на слід підозрюваного. Нападник - житель Закарпатської області, 1999 року народження. Він у скоєному зізнався. Вирішується питання про оголошення йому підозри та міри запобіжного заходу.

Дана подія внесена в ЄРДР за статтею 128 частина 1 ККУ - Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Триває слідство.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Тернопільщині троє молодиків влаштували дебош у школі, в якій раніше вчилися.