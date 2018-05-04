Смертельна ДТП з фурою у Дніпрі: очевидці розповіли про аварію (відео)

На парковці автомобілі постраждали настільки, що не підлягають відновленню. Деякі водії випадково встигли вийти зі своїх машин за кілька хвилин до аварії.

У Дніпрі фура протаранила на парковці 13 авто, один водій загинув, а також є постраждалі. Люди, які дивом вижили у ДТП, розповіли про аварію.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. На відео з камери спостереження видно, як вулицею їде фура, завантажена трубами. Некерована вантажівка вилетіла на зустрічну смугу, і відразу зачепила три авто.

Білий бус вантажівка просто розчавила об стовп, його 30-річний водій загинув одразу. Водій вантажівки також постраждав.

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На парковці кілька автомобілів постраждали настільки, що не підлягають відновленню. Деякі водії випадково встигли вийти зі своїх машин за кілька хвилин до аварії.

Як повідомлялося, у Дніпрі фура, навантажена трубами, на великій швидкості знесла рекламний борд, а також протаранила 13 автомобілів на парковці біля супермаркету «АТБ».