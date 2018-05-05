У Чернівецькій області під час затримання на хабарі посадовця раптово помер посередник скоєння злочину (відео)

Заступник начальника Басейнового управління водних ресурсів річок Прут та Сівер вимагав 17 тисяч доларів за сприяння в одержанні дозвільних документів на видобуток органічного добрива на водних об’єктах Кельменецького району.

У Чернівецькій області під час затримання на хабарі посадовця раптово помер посередник скоєння злочину.

Про це у Facebook повідомив військовий прокурор Західного регіону України Олег Сенюк.

Він зазначив, що під час одержання другої частини хабара у розмірі 15 тисяч доларів та огляду місця події у посередника заболіло серце.

«У п’ятницю було викрито на хабарі заступника начальника Бассейнового управління водних ресурсів річок Прут та Сівер, який діяв за посередництва екс-голови органу місцевого самоврядування. 17 тисяч доларів США призначалися за сприяння в одержанні дозвільних документів на видобуток органічного добрива "Сапропель" на водних об’єктах Кельменецького району Чернівецької області», - повідомив прокурор.

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Він додав, що під час документування цього злочину посередник поскаржився на проблеми зі здоров’ям.

«На місце події прибули працівники швидкої медичної допомоги і намагались врятувати чоловіка. На жаль, з прикрістю вимушений повідомити, в ході реанімаційних заходів він помер», - повідомив Сенюк.

Він додав, що співробітникам Головного управління Нацполіції у Чернівецькій області було надано всі документи, фото- та відеоматеріали з огляду місця події для повного і всебічного розслідування цього інциденту.

«Злочин документувався слідчими військової прокуратури Чернівецького гарнізону за матеріалами та спільно з оперативними співробітниками "К" Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області», - повідомив прокурор.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі військової прокуратури Західного регіону, за результатами слідчих дій будуть вирішуватися питання щодо затримання підозрюваного в порядку ст. 208 КПК України, повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (надання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням), обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.

Нагадаємо, Співробітники Генеральної прокуратури України спільно з Управлінням захисту економіки Національної поліції затримали на хабарі у 200 тисяч доларів керівника Головного управління Держгеокадастру України в Закарпатській області та його заступника.