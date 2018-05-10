Облили зеленкою та фекаліями: директор Росспівробітництва прокоментував інцидент у Києві (відео)

Глава Росспівробітництва стверджує, що на виході з під'їзду на нього напали ззаду кілька людей.

Керівник Росспівробітництва Костянтин Воробйов, якого 9 травня в Києві облили зеленкою і фекаліями, стверджує, що йому погрожували "більш серйозною розправою".

За словами Воробйова, нападники обіцяли більші неприємності, передає пропагандистський ресурс "РІА Новости".

Глава Росспівробітництва впевнений, що нападники стежили за ним і знали, коли нападати. Це сталося на виході з під'їзду. Він має намір звернутися до поліції, але не чекає "серйозної реакції".

"Я саме намагався їхати до місця, де збираються кияни традиційно 9 травня вранці, і разом з колегами і друзями покласти квіти до Вічного вогню та до пам'ятника Миколі Ватутіну. На виході з під'їзду на мене напали ззаду кілька людей <...> і облили лайном та зеленкою", - повідомив Воробйов.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня в Києві активісти С14 облили зеленкою і фекаліями директора Російського центру науки і культури в Києві Костянтина Воробйова. Зазначалося, що він - спонсор "Безсмертного полку" в столиці і збирався йти на захід.