У Тернополі рятувальники загасили пожежу в навчальному закладі (фото)

На виклик було направлено два відділення 1-ї державної пожежно-рятувальної частини на двох автоцистернах в складі семи осіб.

У Тернополі рятувальники загасили пожежу в навчальному закладі. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 17 травня о 11.30 до оперативно-диспетчерської служби оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про пожежу на покрівлі виробничої майстерні на території комунального закладу Тернопільської міської ради «Школа народних ремесел» на вул. Новий Світ, 19.

На виклик було направлено два відділення 1-ї державної пожежно-рятувальної частини на двох автоцистернах в складі семи осіб.

На час прибуття рятувальників пожежа поширилась на площу близько 30 м кв – горіла покрівля та дерев’яне перекриття будівлі.

Об 11.47 пожежу було локалізовано, а о 11.55 – ліквідовано. Всього до ліквідації пожежі залучались 10 осіб особового складу та 3 одиниці пожежної та спеціальної техніки.

Потерпілих внаслідок пожежі немає.

Причина пожежі та матеріальні збитки встановлюються.