Вбивство Аркадія Бабченка: фоторепортаж з місця інциденту
09:58, 30 травня 2018Інциденти
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Російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка застрелили, коли він зайшов у квартиру.
Аркадій Бабченко / REUTERS
У Києві 29 травня ввечері був застрелений російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко.
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Вбивця здійснив три постріли в спину після чого втік. Поліція оприлюднила фоторобот підозрюваного.
В якості однієї з версій вбивства журналіста поліція називає його професійну діяльність.
"Пригода сталася у Дніпровському районі. Дружина була у ванній кімнаті. Вона почула звуки, вийшла і побачила чоловіка в крові. Викликала швидку, його забрали, він помер в кареті швидкої. На місці працює слідчо-оперативна група, керівництво з'ясовує обставини", - розповів спікер Нацполіції Ярослав Тракало.
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