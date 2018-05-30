Вбивство Аркадія Бабченка: фоторепортаж з місця інциденту

Російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка застрелили, коли він зайшов у квартиру.

У Києві 29 травня ввечері був застрелений російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко.

Читайте такожКлімкін нагадав в ООН, як Бабченко втік з Росії

Вбивця здійснив три постріли в спину після чого втік. Поліція оприлюднила фоторобот підозрюваного.

В якості однієї з версій вбивства журналіста поліція називає його професійну діяльність.

"Пригода сталася у Дніпровському районі. Дружина була у ванній кімнаті. Вона почула звуки, вийшла і побачила чоловіка в крові. Викликала швидку, його забрали, він помер в кареті швидкої. На місці працює слідчо-оперативна група, керівництво з'ясовує обставини", - розповів спікер Нацполіції Ярослав Тракало.