В Одеській області зіткнулися «Москвич» і Lada: одна людина загинула, п'ятеро госпіталізовані

Попередньо встановлено, що 40-річний житель Болградського району, керуючи автомобілем «Москвич», при виїзді з Болграда опинився на зустрічній смузі, по якій на той час рухався автомобіль Lada Priora.

У місті Болград Одеської області в результаті зіткнення двох автомобілів одна людина загинула і ще п'ятьох госпіталізовано.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в області, вранці 17 червня до служби порятунку «101» міста Болград надійшло повідомлення про зіткнення двох автомобілів.

Зокрема, зіткнулися «Москвич» і Lada Priora.

«У результаті ДТП постраждали 6 осіб. Рятувальники надали допомогу з вилучення 5 постраждалих з понівечених автомобілів. Людей направили в Болградську центральну районну лікарню у стані середньої тяжкості», - повідомили в главку.

Як повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції в області, попередньо встановлено, що 40-річний житель Болградського району, керуючи автомобілем «Москвич», при виїзді з Болграда опинився на зустрічній смузі, по якій на той час рухався автомобіль Lada Priora. Останнім керував 55-річний житель Болграда.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди водій «Москвича» від травм, не сумісних з життям, помер у лікарні. Трьох пасажирів даного автомобіля у віці 44, 47 та 57 років, а також водія і пасажира другої машини госпіталізували.

На даний час з'ясовуються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди та вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.