Українські прикордонники завадили молдаванину вплав через Дунай перетнути кордон із Румунією

"Відомо, що ця річка небезпечна своєю швидкою течією", - наголосили у прикордонній службі.

В Одеській області сьогодні затримали молдаванина, який мав намір уплав через річку Дунай незаконно перетнути українсько-румунський кордон.

Як повідомив УНІАН помічник начальника Ізмаїльського прикордонного загону - начальник прес-служби підполковник Ігор Перегняк, у понеділок прикордонники Ізмаїльського загону затримали громадянина Молдови під час спроби незаконного перетинання державного кордону.

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«21-річний юнак намагався перетнути кордон, вплав через річку Дунай, поблизу міста Ізмаїл. Від небезпечного задуму іноземця врятувало те, що його вчасно виявив прикордонний наряд. Відомо, що ця річка небезпечна своєю швидкою течією», - наголосив Перегняк.

Зазначається, що крім паспорта громадянина Молдови, у порушника при собі також було свідоцтво про народження громадянина Румунії.

Інформацію за даним фактом прикордонники повідомили у взаємодіючі органи.

На даний час йде з'ясування всіх обставин правопорушення. За порушення режиму державного кордону та прикордонного режиму на молдаванина складено відповідні процесуальні документи. Подальшу його долю вирішить суд.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Буковині прикордонники зі стріляниною зупинили контрабандистів.