У Тернополі 8-річний хлопчик кинув чоловіку на голову з 8-го поверху пляшку з водою, постраждалого довелось госпіталізувати

Хлопець, якого батьки залишили вдома самого, пояснив свій вчинок тим, що хотів розважитися.

У Тернополі госпіталізували чоловіка, якому на голову 8-ий річний хлопець з 8-го поверху кинув дволітрову пластикову пляшку з водою.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, інцидент стався учора на вулиці Курбаса.

Про те, що близько 14 години йому на голову кинули пляшку, в поліцію повідомив потерпілий.

На момент прибуття правоохоронців 53-річному чоловіку стало погано, інспектори викликали до нього карету швидкої. За попередніми даними, у травмованого – закрита черепно-мозкова травма.

Патрульні здійснили поквартирний обхід багатоповерхівки і з’ясували, що пляшку кинув 8-річний мешканець квартири восьмого поверху, якого батьки залишили вдома самого.

Хлопець пояснив свій чинок тим, що хотів розважитися.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Одещині затримали групу неповнолітніх вандалів, які заради розваги руйнували пам’ятники.