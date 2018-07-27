Протягло 10 метрів: у Києві авто на пішохідному переході на смерть збило жінку

Аварія трапилася у Святошинському районі на проспекті Академіка Корольова.

У Святошинському районі Києва автомобіль Volkswagen Tiguan на пішохідному переході на смерть збив жінку.

Як повідомляє Еspreso.tv, жінці було близько 30 років.

«Аварія трапилася у Святошинському районі по проспекту Академіка Корольова. Жінка переходила дорогу на пішохідному переході, коли її збив автомобіль і, протягнувши близько 10 метрів, зіткнувся з автобусом Peugeot, який стояв на тротуарі. Від удару Volkswagen відкинуло на дорогу, а жінка лишилася лежати під автобусом. Швидка, що прибула на місце ДТП, забрала її у непритомному стані. Дорогою до лікарні жінка померла”, - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 24 липня водій автомобіля Hummer Островський, ігноруючи червоний сигнал світлофора, на бульварі Лесі Українки в Києві здійснив наїзд на 10-річну дівчинку, яка переходила дорогу на регульованому пішохідному переході. Від отриманих травм дитина померла в кареті швидкої медичної допомоги.