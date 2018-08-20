З'явилося відео з моментом стрілянини біля міськради Харкова

За свідченнями очевидців, вночі невідомий намагався увірватися до міськради Харкова. Пізніше нападник був застрелений на вулиці.

У Мережі з’явилися відео з моментом стрілянини біля Харківської міської ради.

Відео опублікувало місцеве видання "Харків.Live".

За свідченнями очевидців, вночі невідомий намагався увірватися до міськради Харкова, здійснивши близько 10 пострілів у двері і поранивши охоронця. Після цього він увійшов до приміщення.

Після прибуття на місце екіпажу патрульної поліції нападник відкрив вогонь по правоохоронцях, поранивши одного з них. Згодом він помер у лікарні.

Відео: Харьков LIVE

Як повідомляє видання, пізніше нападник був застрелений на вулиці.

Відео: Харьков LIVE

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 серпня невідомий увірвався до будівлі міської ради Харкова, де вистрілив і поранив охоронця, а також патрульного поліцейського, який помер у лікарні.