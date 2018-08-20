З'явилося відео з моментом стрілянини біля міськради Харкова
05:45, 20 серпня 2018Інциденти
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За свідченнями очевидців, вночі невідомий намагався увірватися до міськради Харкова. Пізніше нападник був застрелений на вулиці.
У Мережі з’явилися відео з моментом стрілянини біля Харківської міської ради.
Відео опублікувало місцеве видання "Харків.Live".
За свідченнями очевидців, вночі невідомий намагався увірватися до міськради Харкова, здійснивши близько 10 пострілів у двері і поранивши охоронця. Після цього він увійшов до приміщення.
Після прибуття на місце екіпажу патрульної поліції нападник відкрив вогонь по правоохоронцях, поранивши одного з них. Згодом він помер у лікарні.
Відео: Харьков LIVE
Як повідомляє видання, пізніше нападник був застрелений на вулиці.
Відео: Харьков LIVE
Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 серпня невідомий увірвався до будівлі міської ради Харкова, де вистрілив і поранив охоронця, а також патрульного поліцейського, який помер у лікарні.
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