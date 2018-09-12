Українці вимагають привести до ладу автошляхи, які десятиліттями не бачили ремонту (відео)

Люди вимагають від влади почати ремонт аварійного шляху, тому що їхати їм, кажуть, стає смертельно небезпечним: ями там досягають метра глибиною.

Рух по трасі "Кропивницький-Миколаїв", яку в народі називають "пекельною", досі заблоковано. Другу добу там стоять мітингувальники, проїзду немає. Люди вимагають від влади почати ремонт аварійного шляху, тому що їхати їм, кажуть, стає смертельно небезпечним: ями там досягають метра глибиною. "Наймасовіша акція - на Миколаївщині. Жителі села Воссиятське другу добу блокують трасу Кропивницький-Миколаїв", - йдеться в повідомленні. Також заблокований шлях і на кордоні Чернівецької та Івано-Франківської областей в селі Великий Рожин.

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