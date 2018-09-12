Українці вимагають привести до ладу автошляхи, які десятиліттями не бачили ремонту (відео)
19:34, 12 вересня 2018Інциденти
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Люди вимагають від влади почати ремонт аварійного шляху, тому що їхати їм, кажуть, стає смертельно небезпечним: ями там досягають метра глибиною.
Жителі Воссиятське не звільнять трасу "Кропивницький-Миколаїв", поки не виконають їхні умови
Рух по трасі "Кропивницький-Миколаїв", яку в народі називають "пекельною", досі заблоковано. Другу добу там стоять мітингувальники, проїзду немає.
Люди вимагають від влади почати ремонт аварійного шляху, тому що їхати їм, кажуть, стає смертельно небезпечним: ями там досягають метра глибиною.
"Наймасовіша акція - на Миколаївщині. Жителі села Воссиятське другу добу блокують трасу Кропивницький-Миколаїв", - йдеться в повідомленні.
Також заблокований шлях і на кордоні Чернівецької та Івано-Франківської областей в селі Великий Рожин.
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