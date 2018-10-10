В Ужгороді роми побили двох підлітків (відео)

15-річного хлопця госпіталізували зі струсом мозку, в іншого постраждалого вибитий зуб.

Моторошна історія з Ужгорода. Там на двох підлітків, що займалися спортом, накинулася компанія ромів.

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Останні били хлопців скільки було духу. Один із них знепритомнів. Поліція говорить про легкі тілесні ушкодження, йдеться в сюжеті 2+2.

Того вечора Олег зі своїм 15-річним другом Сашком відпрацьовували спортивні навички. Несподівано до них підійшли п'ятеро ромів й без зайвих розмов почали їх гамселити.

Правоохоронці намагаються встановити особи нападників, їм загрожує до 2 років позбавлення волі.

Раніше у мережі з'явилося відео, в якому стверджується, що в Києві на вокзалі роми напали на поліцейського. Як розповів Максим Ярош, автор опублікованого у Facebook ролика, він став свідком інциденту на залізничному вокзалі у столиці. Він і погнався за ромом, який, втікаючи, потрапив під авто.