В Одесі затримали чоловіка, який поранив свого знайомого з пістолета

Потерпілого госпіталізовано з пораненням плеча та щелепи.

Сьогодні в центрі Одеси затримано зловмисника, який поранив з пістолета чоловіка.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції в Одеській області, НП сталася в одній з комунальних квартир на вулиці Льва Толстого.

Читайте такожУ Києві на "Лісовій" сталася стрілянина і бійка (фото, відео)

За попередніми даними, між мешканцем квартири і його знайомим виник конфлікт. Словесна перепалка закінчилася тим, що господар кілька разів вистрілив з пістолета у свого 28-річного «гостя».

«Потерпілого госпіталізовано з пораненням плеча та щелепи», - відзначили в поліції.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Портофранківського відділення поліції. Поліцейські затримали підозрюваного і вилучили зброю, яку направлять на експертизу.

Зараз зловмисник перебуває у відділі поліції. З ним проводяться невідкладні слідчі дії.

Правоохоронці встановлюють обставини події і вирішують питання про її правову кваліфікацію.

Раніше повідомлялося, що 6 жовтня приблизно о 23:00 в Київському районі Одеси, на Люстдорфській дорозі, зловмисники стріляли в активіста громадської організації "Автомайдан Одеса".