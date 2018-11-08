Водії двох маршруток побилися на очах пасажирів (відео)
11:43, 08 листопада 2018Інциденти
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Водії хапали один одного за горло та гамселили ногами.
На очах пасажирів побилися водії двох маршруток у Рівному
На очах пасажирів побилися водії двох маршруток у Рівному. Люди просили припинити бійку, бо поспішали на роботу.
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Врешті шофери розійшлися. Нині маршрутниками вже зацікавилися в міському управлінні транспорту, йдеться у сюжеті ТСН.
Разом із перевізниками їх викликають "на килим" запитати, чому чубилися. Тим часом відео бійки водіїв вже набрало сотні поширень та тисячі переглядів.
Раніше водій маршрутки Біла Церква — Київ відмовив у пільговому проїзді українському військовому. Він заявив, що пасажир повинен надати відривний талон на проїзд у міжміському транспорті.
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