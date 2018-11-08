этот материал доступен на русском

Водії двох маршруток побилися на очах пасажирів (відео)

11:43, 08 листопада 2018
Інциденти
676 0

Читайте такожВ Ірпені з маршрутки під час руху випала 15-річна дівчина

Врешті шофери розійшлися. Нині маршрутниками вже зацікавилися в міському управлінні транспорту, йдеться у сюжеті ТСН.

Разом із перевізниками їх викликають "на килим" запитати, чому чубилися. Тим часом відео бійки водіїв вже набрало сотні поширень та тисячі переглядів.

Раніше водій маршрутки Біла Церква — Київ відмовив у пільговому проїзді українському військовому. Він заявив, що пасажир повинен надати відривний талон на проїзд у міжміському транспорті.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #бійка#Рівне#водії