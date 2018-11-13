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На Львівщині 58-річний чоловік впав з дерева і помер

15:22, 13 листопада 2018
Інциденти
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Поліція встановлює обставини нещасного випадку / фото УНІАН

Про це пише Zahid.net.  «Правоохоронці попередньо встановили, що 58-річний мешканець району, обрізаючи гілки на горіху, впав з дерева і внаслідок отриманих травм помер на місці», ‒ розповіли у поліції.

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Поліція встановлює обставини нещасного випадку.

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Теги: #поліція#Львівщина