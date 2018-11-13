На Львівщині 58-річний чоловік впав з дерева і помер
15:22, 13 листопада 2018Інциденти
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Чоловік отримав травми, несумісні із життям.
Поліція встановлює обставини нещасного випадку / фото УНІАН
У Золочеві загинув 58-річний чоловік, який виліз на горіх і, обрізаючи гілку, впав з дерева.
Про це пише Zahid.net. «Правоохоронці попередньо встановили, що 58-річний мешканець району, обрізаючи гілки на горіху, впав з дерева і внаслідок отриманих травм помер на місці», ‒ розповіли у поліції.
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Поліція встановлює обставини нещасного випадку.
Раніше на Львівщині блискавка вбила чоловіка.
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