На Львівщині 58-річний чоловік впав з дерева і помер

Чоловік отримав травми, несумісні із життям.

У Золочеві загинув 58-річний чоловік, який виліз на горіх і, обрізаючи гілку, впав з дерева.

Про це пише Zahid.net. «Правоохоронці попередньо встановили, що 58-річний мешканець району, обрізаючи гілки на горіху, впав з дерева і внаслідок отриманих травм помер на місці», ‒ розповіли у поліції.

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Поліція встановлює обставини нещасного випадку.

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