У Дніпрі на зупинці знайшли труп (фото)

Дніпряни викликали на місце співробітників поліції і швидку допомогу

У Дніпрі співробітники правоохоронних органів отримали повідомлення про смерть чоловіка. Як вдалося встановити, недалеко від 16-ї міської лікарні на проспекті Богдана Хмельницького городяни помітили труп чоловіка.

Про це пише портал dnepr24.

Читайте такожВ Одесі в занедбаному підвалі знайшли мертву жінку зі зв'язку язаними руками

Дніпряни викликали на місце співробітників поліції і швидку допомогу. Як з'ясувалося, тіло чоловіка лежало під лавкою на зупинці громадського транспорту. Також на лавках і на землі було видно сліди крові. Як стало відомо, чоловіка звернув увагу водій Kia, коли під'їжджав до лікарні.

Водій повідомив, що чоловік сидів на лавці і розгойдувався з боку в бік. Що сталося пізніше і звідки кров належить з'ясувати співробітникам поліції. В результаті на місце викликали слідчо-оперативну групу та судмедекспертів.