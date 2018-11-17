У Дніпрі на зупинці знайшли труп (фото)
У Дніпрі співробітники правоохоронних органів отримали повідомлення про смерть чоловіка. Як вдалося встановити, недалеко від 16-ї міської лікарні на проспекті Богдана Хмельницького городяни помітили труп чоловіка.
Про це пише портал dnepr24.
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Дніпряни викликали на місце співробітників поліції і швидку допомогу. Як з'ясувалося, тіло чоловіка лежало під лавкою на зупинці громадського транспорту. Також на лавках і на землі було видно сліди крові. Як стало відомо, чоловіка звернув увагу водій Kia, коли під'їжджав до лікарні.
Водій повідомив, що чоловік сидів на лавці і розгойдувався з боку в бік. Що сталося пізніше і звідки кров належить з'ясувати співробітникам поліції. В результаті на місце викликали слідчо-оперативну групу та судмедекспертів.