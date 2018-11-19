этот материал доступен на русском

У Києві на Троєщині п'яна бійка закінчилася стріляниною з трьома постраждалими

16:09, 19 листопада 2018
Інциденти
145 0
Працівники поліції вилучили три стріляні гільзи / фото kyiv.npu.gov.ua

У Києві на вулиці Сабурова (житловий масив Троєщина, Деснянський район) вночі сталася стрілянина, внаслідок якої постраждали троє місцевих жителів.

Читайте такожВіце-президент Федерації боксу Києва стріляв у чоловіка – ЗМІ (фото)

Як повідомила прес-служба поліції Києва, біля торгового центру під час вживання алкоголю між двома компаніями чоловіків сталася бійка.

"У результаті один із них дістав зброю і почав стріляти у бік опонентів. На місці події правоохоронці виявили трьох місцевих мешканців, 1987, 1992 та 1997 років народження", - йдеться в повідомленні.

Працівники поліції вилучили три стріляні гільзи від невстановленої зброї, попередньо - травматичної дії. Один із потерпілих після отримання першої допомоги залишив медичний заклад, ще двоє перебувають у стаціонарі в задовільному стані.

Попередньо відомо, що стріляли з травматичної зброї / фото kyiv.npu.gov.ua

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше Київрада перейменувала вулицю Сабурова на Троєщині та кілька інших

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Київ#стрілянина#Троєщина