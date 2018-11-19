У Києві на Троєщині п'яна бійка закінчилася стріляниною з трьома постраждалими

За фактом хуліганства із застосуванням зброї слідчі розпочали кримінальне провадження.

У Києві на вулиці Сабурова (житловий масив Троєщина, Деснянський район) вночі сталася стрілянина, внаслідок якої постраждали троє місцевих жителів.

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Як повідомила прес-служба поліції Києва, біля торгового центру під час вживання алкоголю між двома компаніями чоловіків сталася бійка.

"У результаті один із них дістав зброю і почав стріляти у бік опонентів. На місці події правоохоронці виявили трьох місцевих мешканців, 1987, 1992 та 1997 років народження", - йдеться в повідомленні.

Працівники поліції вилучили три стріляні гільзи від невстановленої зброї, попередньо - травматичної дії. Один із потерпілих після отримання першої допомоги залишив медичний заклад, ще двоє перебувають у стаціонарі в задовільному стані.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

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