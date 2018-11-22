Перекрили виїзд та намагалися "віджати" апаратуру: на Закарпатті роми напали на журналіста

Представник ЗМІ стверджує, що ніяких провокацій з його боку не було.

На Закарпатті представники ромської національності напали на журналіста «Української правди» Ельдара Сарахмана та спробували відібрати в нього апаратуру.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Поїздка в найбагатше ромське село на Закарпатті мало не закінчилась трагічно. Внутрішні розбірки між баронами вилились в покоцану машину, мало не відібрану апаратуру. Телефон віддали. Стрьомно коли навколо вас сто розлючених ромів, які гамселять машину, рвуть за одяг і перекривають джипами виїзд», - написав він.

Сарахман стверджує, що ніяких провокацій по відношенню до ромів з боку журналістів не було.

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«Ладно, якби готували якусь "жовтизну" (що виключено), а приїхали зробити чистий лайф. Жодних провокацій, жодних зйомок чогось конкретного без дозволу. Лише за згодою сторін» - додав він у коментарях.

Також журналіст порадив іншим журналістам «не їхати туди», відзначивши у коментарях, що інцидент стався у селі Підвиноградів Виноградівського району Закарпатської області.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 24 червня група озброєних ножами, металевими трубами і ланцюгами осіб у лісовому масиві у передмісті Львова напала на табір ромів. У результаті нападу загинув 24-річний житель Закарпатської області, ще четверо постраждали: 10-річний хлопчик, двоє 19-річних юнаків і 30-річна жінка. Вісьмох підозрюваних, серед яких один 20-річний та семеро 16-17-річних юнаків, затримано, їм оголошено про підозру.

23 травня група радикально налаштованих осіб розгромила табір ромів у Тернополі, а 7 червня - табір на Лисій горі в Києві.