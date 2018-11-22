У МНС Росії стверджують, що судноплавство не ускладнено, жертв і постраждалих немає.

Біля берегів окупованого Криму затонула баржа з зерном.

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Про це УНІАН повідомили в прес-службі МНС Росії.

«На виході з Керч-Єнікальського каналу, на північ від мису Борзовка, на глибині 10 метрів, від берега 600 метрів на схід від мису Хроні затонула баржа із зерном 3300 тонн. Порт приписки - Ростов-на-Дону. Власник вантажу та причина встановлюються», - йдеться в повідомленні.

Судноплавство не ускладнено, розливу пального немає. Жертв і постраждалих немає.