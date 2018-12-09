Затримання футбольних фанатів в Одесі: поліція відкрила кримінальне провадження

Кримінальне провадження відкрито за фактом псування футбольними фанатами майна стадіону «Чорноморець». З відповідною заявою до поліції звернулася дирекція стадіону.

В Одесі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом псування футбольними фанатами майна стадіону «Чорноморець», розташованого в центральному парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, справу порушено за заявою дирекції стадіону Приморським відділом поліції за частиною 2 статті 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

До поліції керівник звернувся після вчорашнього матчу, який відбувся в Одесі між командами футбольних клубів «Чорноморець» (Одеса) - «Ворскла» (Полтава). Під час гри, як стверджують у поліції, фанати палили сидіння, а також вивісили великий банер «Кремль, покайся!».

Відзначається, що вболівальники заважали проведенню матчу і знищували майно стадіону, а також створювали своїми діями загрозу безпеці присутніх на стадіоні громадян.

У суботу 12 фанатів було затримано після закінчення матчу, під час затримання вони чинили опір.

«Саме це (порушення порядку - УНІАН) та злісна непокора працівникам правоохоронних органів, а не політичні переконання правопорушників, як намагаються виставити цю подію деякі зацікавлені особи, стало причиною доставки в поліцію учасників подій, що відбувалися вчора на стадіоні», - заявили в поліції.

У главку наголосили, що, виконуючи свої повноваження, поліцейські діяли в рамках закону і не допустили подальшого нагнітання обстановки.

Разом з тим, за словами вболівальників, їх затримали за банер «Кремль, покайся!», а застосування піротехніки не має стосунку до інциденту, бо ультрас «це роблять на кожному другому матчі».

У свою чергу радник регіонального главку Нацполіції Руслан Форостяк повідомив, що під час матчу було вчинено хуліганські дії із застосуванням потужної піротехніки, що призвело до припинення гри і «численних звернень від інших глядачів й адміністрації в поліцію».

«Однак правоохоронці не втручалися і навіть не заходили безпосередньо на стадіон. Після матчу було вирішено доставити одну людину в адміністративному порядку до райвідділу для складення адмінпаперів, але друзі намагалися фізично перешкоджати патрульним, тактичній групі виконувати свої обов'язки, вчинили злісну непокору і вдалися до фізичного спротиву», - заявив Форостяк.

Він також стверджує, що фанати були затримані не на стадіоні, а вже після матчу на вулиці.

Як повідомляв УНІАН, увечері 8 грудня в Одесі було затримано 12 футбольних фанатів, які порушували громадський порядок. Зокрема, у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області заявили, що під час футбольного матчу між командами «Чорноморець» (Одеса) і «Ворскла» (Полтава), який відбувся на стадіоні «Чорноморець», уболівальники однієї з команд запалили фаєри і підпалили сидіння.