В Одесі заблокували канал контрабанди психотропних речовин, які продавали студентам

Житель Одеси організував збут на території області небезпечної психотропної речовини «2С-В».

В Одесі правоохоронці заблокували канал надходження контрабанди психотропних речовин, які продавали студентам.

Читайте такожВ Одесі поліція вилучила у міжнародної групи наркоторговців товару на 2 мільйони гривень (фото, відео)

Як повідомили УНІАН в управлінні СБ України в Одеській області, співробітники спецслужби спільно з прокуратурою заблокували надходження контрабанди психотропних речовин з однієї з європейських країн.

Оперативники спецслужби встановили, що житель Одеси організував збут на території області небезпечної психотропної речовини «2С-В».

«Товар» ділок отримував з-за кордону через один з міжнародних поштових сервісів. Посилки з психотропами забирала його спільниця. Надалі зловмисники реалізовували наркотик у роздріб студентам одеських навчальних закладів», - повідомили в управлінні.

Напередодні правоохоронці затримали наркоторговців поблизу одного з поштових відділень під час отримання чергової посилки з 50 таблетками психотропу.

В рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 305 ("кнтрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів") Кримінального кодексу вирішується питання про оголошення затриманим про підозру і обрання запобіжного заходу.

Зараз тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до цього злочину.