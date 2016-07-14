Потрійна ДТП в Одеській області: поліція розповіла подробиці зіткнення (фото)
Внаслідок ДТП біля с.Великий Дальник Біляївського району на Одещині за участю двох легкових автомобілів та рейсового пасажирського автобуса постраждала 21 особа.
Зазначається, що одинадцять з них – госпіталізовані, загиблих немає.
Наразі встановлено, що у бік Одеси рухався автомобіль Opel, за кермом якого перебував чоловік.
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"Виконуючи маневр з обгону, водій виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з рейсовим пасажирським автобусом, який їхав за маршрутом "Одеса - Біляївка". Внаслідок цього автобус зіткнувся із автомобілем Chevrolet, що рухався у тому ж напрямку", - йдеться у повідомленні поліції.
Наразі триває перевірка обставин ДТП.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в Одеській області, на трасі Одеса-Маяки, сталася потрійна ДТП за участю пасажирського автобуса №75. Попередньо повідомлялося про 15 потерпілих.