У частині на Запоріжжі військовий застрелив свого товариша по службі

Як повідомляється на сайті Військової прокуратури Південного регіону України, трагедія сталася 28 серпня.

"Солдат П., зайшовши до розташування підрозділу, здійснив постріли з закріпленого за ним автомата у ділянку голови та шиї старшого солдата А., який внаслідок отриманих поранень загинув на місці", - йдеться у повідомленні.

Військовою прокуратурою проводяться першочергові слідчі дії, допитуються свідки та очевидці злочину, з ними проведено слідчі експерименти. Мотиви вчинення злочину будуть установлені в ході досудового розслідування, наголосили у відомстві.

Читайте такожРозстріл двох поліцейських на Тернопільщині: сьогодні попрощалися із загиблими (фоторепортаж)

Військовослужбовця, який стріляв, затримано. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Солдату загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

В прокуратурі також поінформували, що готується клопотання про обрання щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Разом з тим військовий прокурор Запорізького гарнізону Південного регіону України Андрій Великсар повідомив УНІАН, що інцидент стався на території військової частини, яка дислокується на території Розовського району Запорізької області.

За його словами, вбитий 26-річний військовослужбовець був снайпером десантно-штурмового взводу військової частини. «У скоєнні злочину обґрунтовано підозрюється 29-річний військовослужбовець – навідник взводу цієї ж військової частини. За попередніми даними, він застрелив свого товариша по службі з автомата, коли той спав», - повідомив прокурор.