В Дніпрі у дворі приватного будинку стався вибух

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області, 7 вересня о 4:07 до чергової частини Новокадацького відділення Дніпровського відділу поліції телефоном по спецлінії «102» надійшло повідомлення від місцевої жительки, що на території домоволодіння по вулиці Олександра Красносельського, де вона проживає, стався вибух. Господарем домоволодіння є приватний підприємець 1984 р. н.

В результаті інциденту ніхто не постраждав. Незначних ушкоджень зазнали вікна в будинку та автомобіль.

За попередньою інформацією вибухотехніків та експертів-криміналістів, на території домоволодіння вибухнула граната РГД-5.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом вибуху) КК України.