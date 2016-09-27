На Донеччині п'ятеро людей загинули від отруєння сурогатним алкоголем з Харківської області

Як повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, 26 та 27 вересня до чергової частини Лиманського відділу поліції надійшли повідомлення від лікарів «швидкої» про загибель п’ятьох людей внаслідок отруєння сурогатами алкоголю в м. Лиман.

Серед загиблих – двоє жінок та троє чоловіків (1987, 1975, 1974, 1963, 1982 років народження).

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Попередня причина смерті – отруєння сурогатами алкоголю. Також ще один чоловік наразі знаходяться в реанімації.

Встановлено, що напередодні ввечері громадяни вживали алкоголь в одній компанії, а придбали його в одного з місцевих мешканців на дому.

Наразі особу продавця встановлено, в його помешканні проводяться обшуки. Вже встановлено, що у підвалі будинку він зберігав та здійснював продаж алкогольної продукції, яку придбавав у невстановленої особи у Харківській області без будь-яких документів та ліцензій.

Дані за вказаним фактом внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Досудове розслідування проводиться під процесуальним керівництвом Слов’янської місцевої прокуратури.