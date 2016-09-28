На Луганщині померли двоє людей внаслідок отруєння алкоголем, придбаним через Інтернет

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що жителі Рубіжного через мережу Інтернет придбали алкогольні напої неналежної якості, розфасовані в поліетиленові ємкості об'ємом 10 літрів кожна.

В результаті вживання даної алкогольної продукції двоє місцевих жителів померли, ще один постраждалий перебуває у лікарні.

Правоохоронці Луганської області 27 вересня розпочали кримінальне провадження за фактом незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв (ч. 3 ст. 204 КК України).

Розслідування триває.

Читайте такожВнаслідок отруєння алкогольним сурогатом померло вже 28 людей - Держпродспоживслужба

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, починаючи з 22 вересня і станом на 15:00 27 вересня в Харківській області зареєстровано 53 випадки отруєнь алкогольними сурогатами. Із загальної кількості постраждалих 23 людини померли.

Крім цього, в Донецькій області в м. Лиман зареєстровано дев'ять випадків отруєння сурогатами алкоголю, п'ять з них закінчилися летально. У Миколаївській області з аналогічних причин померли дві людини.

Проводиться розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України (виготовлення неякісних продуктів, що спричинило тяжкі наслідки).

Встановлено, що сурогатний алкоголь продавався в магазинах під виглядом горілки і коньяку як у пляшках, так і на розлив.

27 вересня у прес-службі прокуратури Харківської області повідомили, що слідчі встановили виробника неякісного алкоголю.