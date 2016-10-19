У Швейцарії чотири авто з кортежу спікера Ради Федерації потрапили в ДТП
19:56, 19 жовтня 2016Інциденти
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Чотири автомобілі супроводу з кортежу спікера Ради Федерації Валентини Матвієнко потрапили в ДТП у Швейцарії під час руху в тунелі по дорозі з аеропорту Цюриха в Берн.
Машини з кортежу Матвієнко потрапили в ДТП / Фото УНІАН
У машинах перебували супроводжуючі особи та представники ЗМІ, передає ТАСС з посиланням на прес-службу Радфеду.
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Внаслідок аварії ніхто не постраждав. Кортеж продовжив рух за маршрутом.
У прес-службі додали, що автомобілі надані швейцарською стороною.
Раніше повідомлялося, що в Москві в результаті лобового зіткнення загинув водій Путіна. Самого глави Кремля, як повідомили російські ЗМІ, в цей момент в машині не було.
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