У Швейцарії чотири авто з кортежу спікера Ради Федерації потрапили в ДТП

У машинах перебували супроводжуючі особи та представники ЗМІ, передає ТАСС з посиланням на прес-службу Радфеду.

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Внаслідок аварії ніхто не постраждав. Кортеж продовжив рух за маршрутом.

У прес-службі додали, що автомобілі надані швейцарською стороною.

Раніше повідомлялося, що в Москві в результаті лобового зіткнення загинув водій Путіна. Самого глави Кремля, як повідомили російські ЗМІ, в цей момент в машині не було.