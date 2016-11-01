На Тернопільщині сталася пожежа в будинку: загинув чоловік

У Тернопільській області внаслідок пожежі загинув чоловік.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа сталася вранці 31 жовтня у Кременці.

Займання сталося у кімнаті приватного житлового будинку. Вогонь знищив ліжко, пошкодив речі домашнього вжитку.

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На місці події рятувальники виявили тіло чоловіка 44-річного чоловіка.

Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем.

Раніше, на Тернопільщині згоріли два автомобілі разом з гаражем. Господарська будівля, літня кухня з гаражем і два автомобілі згоріли внаслідок пожежі на хуторі Бондари у Кременецькому районі.

Загорання виникло у господарській будівлі. Звідти вогонь перекинувся на літню кухню та гараж. Пожежу було ліквідовано о 5:40 зусиллями двох пожежно-рятувальних підрозділів.

Під час гасіння врятовано житловий будинок. Вогнем знищено господарську будівлю, літню кухню з гаражем, два автомобілі, 10 тонн грубих кормів та речі домашнього вжитку.