На Тернопільщині сталася пожежа в будинку: загинув чоловік
Пожежа сталася у кімнаті приватного житлового будинку.
У Тернопільській області внаслідок пожежі загинув чоловік.
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа сталася вранці 31 жовтня у Кременці.
Займання сталося у кімнаті приватного житлового будинку. Вогонь знищив ліжко, пошкодив речі домашнього вжитку.
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На місці події рятувальники виявили тіло чоловіка 44-річного чоловіка.
Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем.
Раніше, на Тернопільщині згоріли два автомобілі разом з гаражем. Господарська будівля, літня кухня з гаражем і два автомобілі згоріли внаслідок пожежі на хуторі Бондари у Кременецькому районі.
Загорання виникло у господарській будівлі. Звідти вогонь перекинувся на літню кухню та гараж. Пожежу було ліквідовано о 5:40 зусиллями двох пожежно-рятувальних підрозділів.
Під час гасіння врятовано житловий будинок. Вогнем знищено господарську будівлю, літню кухню з гаражем, два автомобілі, 10 тонн грубих кормів та речі домашнього вжитку.