У поліції повідомили про трьох потерпілих під час акцій в центрі Києва

Як повідомила прес-служба поліції Києва, до чергової частини столичної поліції від медичних працівників надійшли повідомлення про трьох потерпілих, які отримали тілесні ушкодження під час заходів, які відбувалися в столиці 21 листопада.

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"У одного з них – забої від падіння з парапету, у другого – різана рана руки. Ще одна людина звернулася за допомогою до лікарів швидкої допомоги, попередньо, з реакцією на стрес", - йдеться у повідомленні.

Також у поліції підтвердили про наявність інформації, що натовп людей на вул. Пушкінській намагався проникнути в приміщення одного з банків. Поліція на місці події спілкувалася з кількома чоловіками, які трощили меблі і нібито виносили оргтехніку.

На цей час встановлюються обставини події, а також приймається рішення щодо правової кваліфікації.

Як повідомляв УНІАН, протестувальники пошкодили відділення "Сбєрбанку" (колишній "Сбєрбанк Росії"), що знаходиться біля входу до станції метро "Площа Льва Толстого".