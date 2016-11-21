У поліції повідомили про трьох потерпілих під час акцій в центрі Києва

22:51, 21 листопада 2016
Інциденти
522 0

У поліції Києва повідомили про трьох потерпілих під час акцій в центрі столиці.

REUTERS

Як повідомила прес-служба поліції Києва, до чергової частини столичної поліції від медичних працівників надійшли повідомлення про трьох потерпілих, які отримали тілесні ушкодження під час заходів, які відбувалися в столиці 21 листопада.

Читайте такожСутички на Майдані у третю річницю Революції Гідності (фоторепортаж)

"У одного з них – забої від падіння з парапету, у другого – різана рана руки. Ще одна людина звернулася за допомогою до лікарів швидкої допомоги, попередньо, з реакцією на стрес", - йдеться у повідомленні.

Також у поліції підтвердили про наявність інформації, що натовп людей на вул. Пушкінській намагався проникнути в приміщення одного з банків. Поліція на місці події спілкувалася з кількома чоловіками, які трощили меблі і нібито виносили оргтехніку.

На цей час встановлюються обставини події, а також приймається рішення щодо правової кваліфікації.

Як повідомляв УНІАН, протестувальники пошкодили відділення "Сбєрбанку" (колишній "Сбєрбанк Росії"), що знаходиться біля входу до станції метро "Площа Льва Толстого".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter